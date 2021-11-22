В России фигурант дела о ДТП с трупом в багажнике признался в убийстве и каннибализме

23-летний житель Петербурга, задержанный по делу о ДТП с трупом в багажнике, рассказал подробности того, как убил в сентябре этого года мужчину и съел его язык.

Подробности допроса молодого человека оказались в распоряжении портала 47news.

По словам задержанного, 26 сентября он был на даче у родителей на 54 километре Приозерского шоссе. Там нашел старый складной нож и решил «исполнить мечту» — попробовать человеческое мясо. Затем поехал в Петербург, где жил в родительской квартире на Богатырском проспекте. Мобильный оставил, взял сменную одежду, положил ее в рюкзак и пошел в Сосновку. К тому времени уже наступал вечер.

Жертву выбирал минут пятнадцать. Заметил высокого худого мужчину с кудрявыми волосами и бородой. Решил напасть. Как он «вдумчиво» объяснил, в том числе из-за того, что мужчина был легко одет, а, значит, нож не встретит препятствий. Жертвой, как потом установит следствие, оказался 38-летний биржевой брокер.

Когда молодой человек стал нагонять мужчину, тот обернулся и немедленно получил удар ножом в горло, но стал сопротивляться. Агрессор нанес еще около десяти ударов в грудь, нож стал разваливаться и, по словам задержанного, он стал грызть горло зубами. После того как прохожий перестал дышать, нападавший отрезал ему язык. Тело перетащил в дренажную трубу и переоделся в чистую одежду из рюкзака. Положил туда окровавленную и нож и пошел пешком домой.

Родителей дома не было. Именно так буднично задержанный аргументировал то, что решил именно в этот же вечер приготовить часть человеческого тела. Далее он рассказал следователям, как готовил язык своей жертвы: «нашинковал», «долго варил», но в итоге то, что получилось, ему не понравилось. «Наверное, другая часть тела мне бы понравилась …» — заявил молодой человек.

На следующий день, по его словам, он стал смотреть новости — найдено ли тело, очень удивился, что уже нашли. «Мне стало немного страшно, но через сутки я отпустил эту ситуацию и стал жить, как обычно. В содеянном не раскаиваюсь», — заявил он на допросе.

Об этом убийстве стало известно после того, как полиция задержала молодого человека по делу о ДТП под Петербургом, во время которого из багажника автомобиля Mitsubishi Galant выпал труп мужчины с перерезанным горлом. По этому делу, кроме 23-летнего парня, задержали еще двух человек. Двоим предъявлено обвинение в убийстве, еще одному — в сокрытии преступления.

Согласно материалам уголовного года, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что 20 ноября в гараже на улице Лабораторной в Санкт-Петербурге двое фигурантов в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с 50-летним мужчиной нанесли ему несколько ножевых ранений. Чтобы скрыть преступления, они решили вывезти тело убитого на автомобиле на территорию Ленинградской области и попросили своего знакомого на автомобиле помочь им. После совершения преступления они взяли из гаража необходимый инвентарь, а гараж подожгли. Однако по пути в лес на трассе А-121 «Сортавала» водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение дороги. В результате ДТП из багажника выпало тело мужчины. Трое мужчин скрылись с места происшествия, но спустя несколько часов были задержаны. // Znak