В России мужчина застрелил в детском саду няню и двоих детей, а затем покончил с собой

В поселке Вешкайма Ульяновской области РФ мужчина пришел в детский сад, убил няню, двоих детей и покончил с собой.

Об этом сообщает Baza без указания источников. Информацию подтверждает неназванный собеседник «Интерфакса».

Baza уточняет, что охраны в детском саду «Рябинка» не было. Нападавший во время тихого часа зашел через парадную дверь, толкнул сотрудницу, поднялся на второй этаж и открыл стрельбу из ружья «Иж-27».

Мужчина, утверждает издание, ранил помощницу воспитателя Елену Карпову и еще одну сотрудницу. Затем он убил двоих детей и покончил с собой. // Медиазона