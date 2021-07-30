В России подполковника полиции подозревают в убийстве школьницы. Он мог быть ее любовником

В поселке Петра Дубрава Самарской области обнаружили тело 16-летней девочки с пятью ножевыми ранениями. В жестоком убийстве заподозрили местного подполковника полиции Антона Безчетвертева.

Как сообщает Телеграм-канал «112», сцену убийства якобы увидел один из жителей. По его словам, неизвестный прижимал школьницу к земле, а затем уехал на белой Toyota.

После того, как полицейские «пробили» машину, выяснилось что на ней ездит зять владельца — начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений Антон Безчетвертев. Он живет в том же поселке.

Вероятно, полицейский сбил девочку. Он испугался, что она всем расскажет об этом и решил убить. Теперь он задержан.

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Подполковник полиции, убивший девятиклассницу в Самарской области, был ее любовником, передает телеграм-канал Baza.

По данным канала, девочке было 15 лет. Подполковник Антон Безчетвертев встречался со школьницей, но после ссоры она пригрозила, что всем расскажет об их отношениях. Это могло стать мотивом для убийства. // МК