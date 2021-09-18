В России садист, отрубивший пальцы 5-летней племяннице, получил всего 2,5 года колонии

За него заступились родители искалеченного ребенка

Невероятно мягкий приговор вынесли садисту из Бурятии, который отрубил топором своей 5-летней племяннице пальцы за то, что она нечаянно уронила его гаджет. Его приговорили всего к 2,5 годам в колонии-поселения. Журналисты разбирались, как такое возможно, когда за более легкие преступления, не связанные с нанесением тяжких телесных повреждений, дают куда больше.

Преступление произошло в августе прошлого года в Прибайкальском районе Бурятии, а сегодня, 17 сентября, был вынесен приговор. Следствием и судом было установлено, что «мужчина вместе с братом, которому он приехал помогать, и его 5-летней дочерью находился на покосе возле их деревни. В течение дня взрослые употребляли спиртные напитки. Вечером, когда брат отлучился домой, дядя дал племяннице свой электронный планшет, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила его. Пьяный мужчина, полагая, что девочка повредила устройство, стал угрожать ей убийством». Затем положил ручку девочки на пень и нанес удар топором по пальцам, после чего скрылся в лесу.

Дядя-садист был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», по пунктам «в» («малолетнее лицо») и «з» («с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Теперь же он признан виновным по этим пунктам.

Слава богу, благодаря хирургам малышка не осталась инвалидом. Врачи сделали операцию, один палец удалось полностью пришить обратно, для второго сделали аутодермопластику. Видимо, поэтому тяжесть вреда здоровью правоохранители сочли «средней» – пальцы-то вроде бы на месте!

Кроме изувеченной дядей девочки, в семье еще четверо детей. По местным меркам семья живет хорошо, хотя супруги официально не работают, живут за счет детских пособий и собственного огорода. Мать детей имеет инвалидность.

После этого жуткого случая отец девочки недолго злился на брата-изувера. А мать вообще предположила в беседе с корреспондентом «МК в Бурятии», что «дочка всю эту историю выдумала». Добавив, что ребенок, возможно, сам подложил пальчики под топор…

– Так получилось, что родные встали на его защиту, – рассказала наша коллега из «МК в Бурятии» Карина Пронина, беседовавшая с семьей после ЧП. – Этот дядя сам с криминальным прошлым, и вся их семья такая (отец девочки и его старший брат отсидели за жестокое убийство односельчанина). Сначала, когда все случилось, и у отца, и у матери были эмоции, они хотели наказать родственника, а потом страсти поутихли. И они решили заступиться за родственника, чтобы наказание последовало как можно более мягкое. Я только так могу объяснить приговор.

Приговор в 2,5 года вызывает немалое изумление, ведь пункт «в» статьи «Умышленное причинение средней тяжести…» – «в отношении малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего» и пункт «з» (с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) предусматривают наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Тоже не так много, но все же. А здесь получается, что дядя-садист получил по минимуму по статье 112, без отягчающих пунктов «в» и «з».

Адвокат Шота Горгадзе резко негативно прокомментировал «МК» эту ситуацию:

– Когда мы с вами говорим о защите прав детей, в самом кошмарном сне я могу себе представить ситуацию, при которой не сядет от 10 лет и больше строгого режима человек, который взял руку 5-летнего ребенка, положил ее на пень и отрубил пальцы.

А потом он выйдет на свободу и будет продолжать заниматься тем же самым. То, что этот мужчина садист, у меня сомнений не вызывает. А если он садист, то это болезнь, и таких людей надо изолировать от общества. А детей таких родителей можно только пожалеть, здесь опека должна поступать жестко.