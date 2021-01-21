В России «самого вежливого руководителя» тувинской полиции будут судить за сожжение человека живьем

Бывший полицейский предстанет перед судом за убийство с особой жестокостью

Экс-начальник уголовного розыска города Кызыл предстанет перед судом за то, что вместе с коллегой заживо сжег молодого человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По версии следствия, в марте 2008 года обвиняемый будучи начальником отделения уголовного розыска Кызыла опрашивал местного жителя, задержанного по поводу кражи чужого имущества. Во время опроса вспыхнула ссора, и тогда обвиняемый с подчиненным сотрудником отвез молодого человека в безлюдное место, облил его бензином и поджег. При этом второй полицейский нанес множество ударов молотком по голове заживо горевшему задержанному, от чего тот умер на месте.

После совершенного убийства сотрудники полиции попытались замести следы преступления — тело потерпевшего они завалили автомобильными шинами, деревянными досками и затем подожгли.

Как рассказали «Ленте.ру» в управлении СК, обвиняемым является Орлан Сарыг-Донгак, который в 2012 году был признан «самым вежливым руководителем» среди сотрудников главка МВД в республике. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью группой лиц. Ему грозит более 12 лет тюрьмы.

Отмечается, что второй соучастник преступления находится в розыске. // Отмечается, что второй соучастник преступления находится в розыске. // МК