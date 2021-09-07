В России уголовник, подозреваемый в похищении школьниц, сознался в их изнасиловании и убийстве

Подозреваемый в похищении двух школьниц в Киселевске Кемеровской области Виктор Пестерников сознался в том, что изнасиловал и убил их. Он сам показал полицейским место убийства.

Ранее стало известно, что накануне в Киселевске пропали две десятилетние школьницы. Они ушли утром в школу, но на уроках так и не появились.

Полицейские просмотрели камеры наблюдения и выяснили, что в последний раз девочек видели в магазине с подозрительным мужчиной, который покупал им сладости. Позже очевидцы заметили школьниц с этим же мужчиной на улице Матросова на автобусной остановке.

Незнакомца опознали – им оказался ранее судимый за изнасилование Виктор Пестерников. Из тюрьмы он освободился в 2019 году.

Пестерникова задержали. Он признался, что изнасиловал школьниц, а затем задушил. Тела жертв уже найдены. Пестерникова сейчас везут на допрос. // МК