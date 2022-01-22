В России женщина облила бензином и подожгла односельчанина, который донес на ее партнера в полицию

В российской Бурятии суд приговорил к 17 годам и месяцу колонии общего режима жительницу села Курумкан, которая заживо сожгла односельчанина.

Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

Согласно материалам дела, в марте 2021 года 38-летняя женщина выпила алкоголя с партнером, и они пошли домой к односельчанину, который сообщал в полицию о незаконной рыбной ловле партнера.

Мужчины подрались, и тогда жительница Курумкана облила хозяина дома бензином из пластиковой бутылки, стоявшей у него в сенях, и бросила в него горящую спичку.

Одежда загорелась на всех троих — они выбежали из дома и потушили ее в снегу. Хозяин дома получил ожоги 90% тела и умер в больнице. Его дом сгорел. Ожоги партнера женщины следствие оценило как тяжкий вред здоровью, сама она «пострадала незначительно», отметили в СК.

Жительницу Курумкана признали виновной в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью и уничтожении имущества (пункты «б», «д», «е» части 2 статьи 105, пункты «б», «в» части 2 статьи 111, часть 2 статьи 167 УК). // Медиазона