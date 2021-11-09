В российском Оренбурге судят банду, убивавшую целые семьи

Обвиняемые начали давать признательные показания

В понедельник в Оренбурге начался суд по громкому делу в отношении банды киллеров, которые на протяжении нескольких лет совершали заказные убийства в области. Жертвами наемников становились не только целые семьи, включая маленьких детей, но и случайные свидетели.

В нынешнем процессе – один обвиняемый, это некто Виктор Белкин, который согласился на сотрудничество со следствием, а потому дело по нему выделено в отдельное производство. Заседание в Ленинском районном суде проходит в закрытом режиме. Туда же пришли родственники убитых.

Всего по делу банды киллеров задержано пять человек. Членов банды переловили одного за другим в конце мая 2020 года. В ходе операции были арестованы трое жителей Оренбурга, которым на тот момент было 27, 28 и 29 лет. Еще двое мужчин в возрасте от 24 и 25 лет были задержаны в Новосергиевском районе. Сразу сотрудничать со следствием согласился только самый молодой из них — Виктор Белкин. Его обвиняют в убийстве предпринимателя Чернова и его 7-летнего сына, а также в угоне машины.

На жертву преступники напали утром 17 января 2018 года. 35-летний Денис Чернов и его сын-первоклассник были убиты по дороге в школу. По пути они остановились около мусорной площадки, где и встретились с убийцами. В живых не оставили ни предпринимателя, ни его сына. Их тела с множественными ножевыми ранениями были обнаружены в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200, отогнанного к гаражам. Чтобы скрыть следы преступления киллеры подожгли машину, но местные жители оперативно вызвали спасателей. У погибшего остались жена и двухлетняя дочка. Сам глава семейства возглавлял фирму по оценке транспортных средств.

Очередное чудовищное убийство произошло 21 мая 2019 года. Киллеры вломились в дом Андрея Бахарева, известного в Оренбурге общественного деятеля, возглавлявшего местную структуру «Газпромтранса» — дочки «Газпрома». Так совпало, что в этот день Бахаревы планировали отправиться в отпуск. За ними приехал водитель, чтобы отвезти в аэропорт, но не дождавшись пассажиров — решил проверить, все ли с ними в порядке. Он обнаружил тела трех членов семьи. Орудием убийства, как и в прошлом случае, стал нож.

Следующее преступление произошло через год. В ночь на 13 мая 2020 года был убит бизнесмен Сергей Седых. Его киллеры избили и задушили. Соседи погибшего позже рассказали полиции, что слышали из дома убитого крики. Тело предпринимателя вечером обнаружила его жена. На месте преступления остались улики, которые позволили следователям связать все эти эпизоды в одно дело.

После первого убийства было объявлено миллионное вознаграждение за помощь в поимке преступников. Следователи искали подозреваемых по «красным канистрам» — забытая на месте преступления улика, которую использовали киллеры, чтобы поджечь автомобиль Чернова. Опрашивали сотни владельцев черных «Приор». В итоге были задержаны несколько человек, признанных позже невиновными.

Белкина сегодня доставили в зал суда, закованного в наручники, в сопровождении целого конвоя сотрудников полиции. По данным местных СМИ, его защищают сразу два адвоката. Сообщается, что на заседание пришла и супруга убитого бизнесмена. Оба от общения с журналистами отказались. Что касается остальных членов ОПГ, то некоторые из них не стали свидетельствовать против себя и отказываются признавать вину. Вероятно, таким образом убийцы пытаются избежать пожизненного заключения.

«МК» не удалось дозвониться до адвоката Белкина, но мы связались с защитником еще одного подсудимого. «Я адвокат Казачкова, — сообщил «МК» Константин Хижко. – Я нахожусь под подпиской о неразглашении, но если дать общую информацию, то признаем, раскаиваемся, содействуем следствию в раскрытии преступления. Пока идут допросы». Дата суда над вторым обвиняемым пока не назначена, но, по словам Хижко, об этом станет известно со дня на день.

Жители Оренбурга сомневаются, что киллерам удастся уйти от справедливого суда, но большинство людей волнует вопрос: почему на скамье подсудимых рядом с исполнителями убийств до сих пор не находятся заказчики.