В российском Воронеже мать убила сына и дочь, а затем покончила с собой
В Воронеже местный житель, придя домой, обнаружил тела жены и двух детей, сообщает пресс-служба прокуратуры. Отмечается, что страшная история произошла 26 февраля.
43-летняя женщина убила 22-летнюю дочь с помощью ножа, нанеся ей множество колотых и резаных ран, а сына задушила руками.
После этого она покончила с собой. Семья на профилактических учетах не состояла.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства трагедии. // МКTweet