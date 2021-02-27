В российском Воронеже мать убила сына и дочь, а затем покончила с собой

В Воронеже местный житель, придя домой, обнаружил тела жены и двух детей, сообщает пресс-служба прокуратуры. Отмечается, что страшная история произошла 26 февраля.

43-летняя женщина убила 22-летнюю дочь с помощью ножа, нанеся ей множество колотых и резаных ран, а сына задушила руками.

После этого она покончила с собой. Семья на профилактических учетах не состояла.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства трагедии. // МК