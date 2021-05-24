В российском Воронеже задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
Ранее в подъезде одного из домов на улице Шишкова в Коминтерновском районе города обнаружили сумку с фрагментами человеческого тела. Части тела затем были обнаружены и в лесном массиве неподалеку от дома.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Следствие считает, что останки могут принадлежать 53-летней женщине. Подозреваемым оказался 61-летний житель Воронежа.
Между тем в пресс-службе управления МВД по региону отметили, что подозреваемый был неоднократно судим. По данным «МОЁ! Online», погибшая и подозреваемый жили в гражданском браке. // МКTweet