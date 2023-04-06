В России стример на камеру унижал дочь и говорил «Так я педофил, епта. Я детей *бу»

В Ивановской области РФ задержали треш-блогера, проводившего стримы, на которых он на камеру унижал и бил ребенка.

Об этом сообщила «МВД Медиа»официальная представительница полиции Ирина Волк.

Ранее против стримера проверку начал Следственный комитет. “В социальных сетях и мессенжерах были опубликованы видеозаписи, на которых местный житель совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетней, а также высказывается о совершении им преступлений в отношении детей”, — говорится в пресс-релизе.

Вероятно, речь идет об отрывках прямых трансляций, опубликованных телеграм-каналом Mash. На них блогер Дмитрий Серов ударяет ребенка, а когда девочка говорит, что ей больно, утверждает: “Я тебя не трогал. Я тебе просто дал понять, что так нельзя. <…> Я тебе больно не делал, прямой эфир идет”.

Как пишет РИА “Новости”, на видео дочь стримера. “Я же конченный, я педофил, епта. Так я педофил, епта. Я детей ебу. Вот так вот ебу детей [двигает сжатыми кулаками вверх-вниз]. Я педофил конченный, блядь”, — говорит блогер на другом видео.

Как сказала “Подъему” уполномоченная по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская, органы опеки планируют присоединиться к проверке, проводимой следователями. По ее словам, Серов не числится в базах семей, стоящих на учете.

Позже управление СК по Ивановской области отчиталось о возбуждении уголовного дела об истязании ребенка (пункт “г” части 2 статьи 117 УК) против 33-летнего блогера. “Установлено, что на одном из видео мужчина применяет физическое насилие к своей дочери”, — сказали в ведомстве. // Медиазона