В Ровно до восьми лет заключения грозит полицейскому, который жестоко избил мужчину

В городе Ровно полицейский во время исполнения служебных обязанностей бросил мужчину на асфальт и удерживал его силой, используя запрещенный прием и нанося удары. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру.

Как отметили, в мае прошлого года в полицию поступил вызов по факту нарушения общественного порядка вблизи железнодорожного вокзала в Ровно.

Полицейский, который приехал в составе экипажа, превысив свои служебные полномочия, надел наручники на одного из присутствующих, бросил его на асфальт и удерживал силой. В течение этого он использовал запрещенный прием и наносил удары.

В итоге потерпевший получил телесные повреждения.

“При процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры 04.01.2022 объявлено о подозрении сотруднику полиции области по факту умышленного совершения правоохранителем действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, которые сопровождались насилием, применением специальных средств и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Сейчас полицейский отстранен от должности, ему избрали меру пресечения — домашний арест.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.