В Ровно троих мужчин подозревают в похищении человека и вымогательстве несуществующего долга

В Ровно трое мужчин подозреваются в похищении человека и вымогательстве несуществующего долга и совершении разбойного нападения на двоих человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной прокуратуры.

«…21-летнему, 22-летнему и 26-летнему жителям областного центра сообщено о подозрении в похищении человека, разбое и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст.146, ч. 2 ст.187, ч. 2 ст.189 УК Украины)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования… установлено, что трое жителей города Ровно, действовавших по предварительному сговору, 10 октября 2020 года в областном центре, во время встречи с 28-летним жителем Ровно и 52-летним жителем области под надуманным предлогом, незаконно требовали по 10 тыс. долларов США с каждого, при этом, угрожая насилием в случае невыполнения указанного требования.

«Продолжая свою преступную деятельность, подозреваемые незаконно похитили одного из пострадавших, вопреки его воле поместили в салон автомобиля марки BMW E60 и увезли его в направлении села Дядьковичи, Ровенского района. Другой пострадавший поехал добровольно. За городом в отношении мужчин подозреваемые совершили разбойное нападение и завладели золотой цепочкой стоимостью около 34 тыс. гривен», — добавляется в сообщении.

Постановлениями Ровенского городского суда одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а двум другим — домашний арест.

Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения указанных преступлений.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.