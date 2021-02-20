В Ровно женщина, которая застрелила мужа и пыталась убить дочь, признана невменяемой

Под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства мужа и покушения на умышленное убийство дочери 45-летней жительницей.

Об этом сообщили в прокуратуре Ровенской области.

Досудебным расследованием установлено, что в сентябре прошлого года, находясь в доме по месту своего проживания в садовом массиве «Колодец» Белокриницкой сельского совета, Ровенского района, Ровенской области, обвиняемая, действуя умышленно, применив самозарядный пистолет «ПМР», выстрелила в голову своему мужу, от чего он скончался на месте происшествия.

После этого женщина совершила не менее двух выстрелов из того же пистолета «ПМР» и не менее двух выстрелов из гладкоствольного револьвера «SТALKER R1» в грудную клетку своей 13-летней дочери. Впрочем ранения были непроникающие, поэтому медикам удалось спасти ребенка.

Психолого-психиатрической экспертизой женщина признана невменяемой, поэтому 20 февраля Ровенская областная прокуратура обратилась в Ровенский городской суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.

Примечание: в соответствии с ч.1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. // Depo.Львів