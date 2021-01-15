В селе на Николаевщине разбойник вломился в дом и избил хозяйку

В Вознесенском районе ночью 14 января мужчина совершил разбойное нападение на женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Около 23:00 56-летняя женщина сообщила в полицию, что стала жертвой разбойного нападения в собственном доме.

Нападающий проник в ее дом по улице Мира в селе Дорошовка Вознесенского района через в дверь летней кухни, когда она спала. Угрожая и применяя физическую силу, злоумышленник требовал денежные средства. Ничего не найдя, преступник скрылся.

Женщина сейчас находится в медицинском учреждении с многочисленными телесными повреждениями.

Приметы преступника: худощавого телосложения, рост 170-175 см, волосы светло-русые, прическа короткая.

Был одет: куртка темного цвета средней длины, джинсы темно-синего цвета, ботинки на шнурках, шапка темного цвета, на лице темный шарф.

«Правоохранители разыскивают нападающего и принимают меры для его задержания. Полиция обращается с просьбой к гражданам которые могут обладать полезной для раскрытия преступления информацией, сообщать в Вознесенское районное управление полиции по телефонам (05134) 3-31-51, 53-13-21 или 102», – говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. // Преступности.НЕТ