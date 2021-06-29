В сезон отпусков участились случаи мошенничества на сайте поиска попуток BlaBlaCar

Достать билеты на автобус или поезд в разгар сезона отпусков может оказаться серьезной проблемой.

Поэтому некоторые украинцы обращаются к помощи сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. Этот сервис помогает водителям и пассажирам находить друг друга и организовывать совместные поездки.

Для пассажиров это иногда единственный шанс добраться куда нужно, а для водителей – способ сэкономить расходы на топливо.

Однако, с недавних пор сайт облюбовали мошенники, которые публикуют объявления от имени водителей.

Когда заинтересованный пассажир находит интересующую его поездку и оставляет заявку, мошенники связываются с ним и переводят общение в какой-нибудь сторонний мессенджер. Поскольку это нарушает правила платформы BlaBlaCar, они пишут контактные номера при помощи слов:

Далее мошенники предлагают произвести предоплату за предстоящую поездку под тем предлогом, что они работают на официальную транспортную компанию. Оплатив проезд, пассажир получит электронный билет, в котором будет указано место и время отправления, а также марка и номер автомобиля, заверяют они. На самом же деле, после оплаты поездки на подставную карту, мошенники просто блокируют пользователя и продолжают, как ни в чем ни бывало, ловить новых пользователей.

Необходимость платить наперед они преподносят как преимущество, потому что «мы не какие-нибудь частники». Данный порядок оплаты мошенники объясняют тем, что, якобы, являются партнером другой онлайн-платформы по поиску билетов – Busfor.ua, через которую и предлагается оплатить билет.

Однако, при ближайшем рассмотрении, страничка оплаты на сайте Busfor оказывается фишинговой. Адрес отличается от официального, а никаких страниц, кроме платежной на сайте больше нет:

Это классическая фишинговая схема, поскольку для «оплаты» электронного билета жертве приходится вводить данные своей карты на поддельном сайте, принадлежащем мошенникам. В этом случае жертва рискует даже не двумя-тремястами гривнами, а всем содержимым своей банковской карты.

Чтобы не стать жертвой мошенников на BlaBlaCar, важно помнить, что система рекомендует расплачиваться с водителями наличными только после того, как поездка началась. На самом же сайте не нужно оплачивать никаких билетов, поэтому если вам предлагают совершить предоплату по какой-нибудь ссылке вида “BlaBlaCar.link” или “Busfor.biz.ua” – это мошенники.

Андрей Майданик, internetua.com