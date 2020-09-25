В СИЗО Омска скончался главбух и хранитель российского воровского общака Каха Гальский

В СИЗО-1 Омска скончался 45-летний авторитет Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах как вор в законе Каха Гальский, соратник Захария Калашова (Шакро Молодого) и держатель российского воровского общака.

«24 сентября текущего года около 18:15 в СИЗО-1 УФСИН России по Омской области без признаков жизни обнаружен осужденный Парпалия, 1975 года рождения. Сотрудниками медицинской службы учреждения и бригадой скорой медицинской помощи были проведены реанимационные мероприятия. Результата они не принесли, была констатирована биологическая смерть осужденного», — сообщили Znak.com в пресс-службе омского УФСИН.

Там также отметили, что прибывшая на место оперативно-следственная группа «телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружила». «Предварительная причина смерти: внезапная коронарная смерть, тромбоэмболия легочной артерии», — подчеркнули в региональном управлении службы исполнении наказаний.

По данным издания «Прайм Крайм», Парпалия за день до смерти был сильно избит. В пресс-службе УФСИН по Омской области утверждают, что эта информация не находит своего подтверждения.

Как удалось выяснить корреспонденту Znak.com, сейчас следственное управление СК РФ по Омской области, проводит проверку по факту произошедшего. Тело скончавшегося авторитета отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, цель которой установить точное время и причину смерти. Также проводятся опросы тех, кто контактировал с Парпалией в СИЗО. Следователи выясняют обстоятельства, предшествовавшие его смерти.

Каха Гальский был коронован в 1999 году. Главным бухгалтером российского криминалитета и держателем теневой кассы преступного мира он стал ориентировочно в 2016 году после задержания Шакро Молодого (в 2018 году приговорен к 10 годам колонии). Размер общака, по некоторым данным, на тот момент составлял более 1 млрд рублей.

Задержали Каху 7 декабря 2018 года в Москве, на Рублевке. У него обнаружили восемь граммов кокаина. В марте 2020 года Кунцевский суд Москвы приговорил Парпалию к 4 годам лишения свободы, признав его виновным по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере»). Отбывать наказание авторитета направили в Омскую область, колонии которой считаются «красными», то есть контролируются силовиками.