В Славянске неизвестный ограбил пункт приема металлолома и из автоматического оружия ранил человека

В Донецкой области неизвестный в маске ограбил пункт приема металлолома и из автоматического оружия ранил человека в ногу. Полиция проводит операцию по установлению и задержанию злоумышленника.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

«Сегодня, 23 марта, неизвестный в маске ограбил пункт приема металлолома и из автоматического оружия ранил человека в ногу. Полиция проводит операцию по установлению и задержанию злоумышленника», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сообщение о происшествии поступило от жителя Славянска около 7:00. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинологи, сотрудники криминалистической лаборатории и сотрудники областного главка полиции.

«На розыск преступника поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Начата специальная полицейская операция. Развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления полиции Донецкой области. Для раскрытия преступления задействованы все имеющиеся силы и ресурсы» , — отмечается в сообщении.

Также по факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.