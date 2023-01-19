В США задержали россиянина, владевшего криптобиржей, через которую с «Гидры» вывели почти миллиард долларов

Офис компании был расположен в Москве-Сити.

Американский Минюст сообщил о задержании 40-летнего Анатолия Легкодымова — гражданина России и основного владельца криптобиржи Bitzlato. Она зарегистрирована в Гонконге, но работает по всему миру и, как полагает следствие, сознательно позволяет преступникам отмывать деньги. Больше всех транзакций через эту биржу провела «Гидра» — крупнейшая в мире даркнет-площадка.

По данным Минюста США, её пользователи вывели с помощью Bitzlato более 700 миллионов долларов в криптовалюте, и ещё 15 миллионов биржа получила в виде доходов от программ-вымогателей. Сами же преступники активно обращались в службу поддержки клиентов компании, и действовали под вымышленными именами.

Минюст считает, что сотрудники Bitzlato об этом знали: Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и «наркоманов, покупающих наркотики на «Гидре». При этом один из топ-менеджеров якобы подчёркивал, что бороться с ними надо лишь формально — иначе это навредит компании.

Интересно, что ещё год назад об отмывании денег из даркнета через Bitzlato сообщила аналитическая компания Chainalysis. Она заявила, что офис криптобиржи находится в Москве-Сити, в башне «Федерация». Это подтвердил и расследовательский центр «Досье», добавив, что вместе с Легкодымовым Bitzlato владеют россияне Антон Шкуренко и Сергей Шахнов. Все трое бизнесменов родом из Краснодарского края.

Сейчас сайт биржи не работает — там стоит уведомление, что его закрыли французские правоохранители в рамках международного сотрудничества. Легкодымова же задержали потому, что он управлял Bitzlato из Майами, а компания в том числе обслуживала пользователей из Штатов. Ещё пятерых его возможных сообщников арестовали в Европе — все они граждане России и Украины. // Baza