В столичное отделение «Ощадбанка» бросили «коктейль Молотова» (фото)

Ночью 3 сентября в Киеве на проспекте Лесной, 39а в отделение «Ощадбанка» неизвестные бросили предмет с горючим веществом, который взорвался и вызвал пожар.

В столице на место ЧП прибыла группа оперативного реагирования.

«Благодаря быстрому обнаружению возгорания и прибытию бойцов пожарной охраны в считанные минуты, пожар был быстро потушен, чем предотвратили серьезный ущерб имуществу банка», — пишет «Киев Оперативный».

Свидетели ЧП сообщили, что два человека в черной одежде, разбили верхнюю часть окна и забросили бутылку с горючим, которая и взорвалась. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»