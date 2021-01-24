В столичному аеропорту затримали іноземця з 200 кг незадекларованого брендового одягу

Спробі ввезення в Україну великої кількості «брендових» речей завадили в пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники, співробітники СБУ та митниці.

Інформацію щодо можливого правопорушника надали співробітники оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

Учора ввечері під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини правоохоронці вивели із загального потоку громадянина Азербайджану. Під час огляду його валіз виявили понад 200 кг товарів відомих торгових марок без відповідного декларування.

Найімовірніше, іноземець сподівався на вдачу та думав, що перевірці він не підлягатиме.

Як результат, ретельно напаковані у валізах куртки, штани, сумки, постільна білизна та ще багато інших речей під назвою таких брендів як «Louis Vuitton», «Prada», «Moncler», «Pierre Cardin» — вилучені встановленим порядком.

На порушника складено матеріали про порушення митних правил.

ДПСУ