В столичных «Жулянах» обнаружили нелегальные авиаприборы к российскому вертолету «Ми-8»

В столичном аэропорту имени Сикорского («Жуляны») в грузовом самолете обнаружили авиаприборы к вертолета «МИ-8».

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

«Во время мероприятий проверки грузового рейса «Кабул-Тбилиси-Гостомель» были найдены ящики с двумя блоками авиапилота, предварительно к «Ми-8» (МТ, МТВ) и комбинированный агрегат управления «КАБ-30В». Найденные приборы, скорее всего, являются товарами двойного назначения», — говорится в сообщении.

Сообщается, сейчас найденные авиаприборы изъяты, сотрудниками СБУ принимается решение о внесении сведений в ЕРДР по статье 333 Уголовного кодекса Украины «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».