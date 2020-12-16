В столице задержали подозреваемого в убийстве в переходе на «Майдане Незалежности»
Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в подземном переходе возле станции метро «Майдан Незалежности», которое было совершено 8 декабря.
Как сообщается в Telegram-канале Департамента уголовного розыска Нацполиции, он сознался в совершении преступления.
По данным правоохранителей, убитый был уроженцем города Черкассы. Он получил два ножевых ранения в живот во время конфликта, который сам и спровоцировал.
Подозреваемым оказался 44-летний мужчина.
«Сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативниками Шевченковского и Дарницкого управлений ГУНП в Киеве установили местонахождения 44-летнего злоумышленника. Мужчина задержан, в совершенном сознался», – отметили в ведомстве.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщалось, убийство произошло 8 декабря в подземном переходе возле входа на станцию метро «Майдан Незалежности». Тогда уточнялось, что пострадавший подошел поздороваться к мужчине, когда вместе с супругой возвращался домой. // OBOZREVATELTweet