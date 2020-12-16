В столице задержали подозреваемого в убийстве в переходе на «Майдане Незалежности»

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в подземном переходе возле станции метро «Майдан Незалежности», которое было совершено 8 декабря.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента уголовного розыска Нацполиции, он сознался в совершении преступления.

По данным правоохранителей, убитый был уроженцем города Черкассы. Он получил два ножевых ранения в живот во время конфликта, который сам и спровоцировал.

Подозреваемым оказался 44-летний мужчина.

«Сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативниками Шевченковского и Дарницкого управлений ГУНП в Киеве установили местонахождения 44-летнего злоумышленника. Мужчина задержан, в совершенном сознался», – отметили в ведомстве.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, убийство произошло 8 декабря в подземном переходе возле входа на станцию метро «Майдан Незалежности». Тогда уточнялось, что пострадавший подошел поздороваться к мужчине, когда вместе с супругой возвращался домой. // OBOZREVATEL