В Сумах чоловік намагався пограбувати родину, в якої раніше робив ремонт

Сумською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного жителя Сумського району, який скоїв розбійний напад.

Встановлено, що 9 грудня 2020 року обвинувачений у вечірній час переліз через паркан на територію приватного будинку на вул. Кринична в м. Суми. На обличчі нападника була маска, а в руках – газовий балончик та шило.

Певний час він спостерігав через вікно за обстановкою в будинку. Дочекавшись слушного моменту, забіг у будинок та, погрожуючи чоловікові та жінці шилом, вимагав віддати йому всі цінності. Господар будинку почав чинити опір, після чого нападник заприскав йому в очі газовим балончиком. Попри це, чоловік продовжив оборонятися, відтак між ними виникла бійка, під час якої господарю вдалося вибити з рук нападника шило. У цей час жінка вибігла на вулицю та викликала поліцію. Нападника затримали на місці події.

«Як з’ясувалось, за декілька місяців до цього нападник виконував у зазначеному будинку певні ремонтні роботи, під час яких спостерігав за його мешканцями та сподівався на легку здобич. Однак він не врахував, що господар будинку має гарну фізичну підготовку», – розповів прокурор Сумської місцевої прокуратури Борис Рекуненко.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Прокуратура Сумської області