В Сумах чоловік відкрив вогонь з пістолета у власній квартирі, а потім погрожував поліцейським

Посварившись з дружиною, чоловік здійснив два постріли з пістолета, після чого залишив помешкання. В подальшому, при затриманні працівниками поліції почав погрожувати зброєю. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання та чекає на вирок суду.

Днями до чергової частини Сумського районного управління поліції від стурбованих сусідів надійшло повідомлення про звуки стрільби з квартири поряд.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Як з’ясували правоохоронці, того вечора 41-річний місцевий мешканець перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння вчинив сварку зі своєю дружиною, під час якої вихопив пістолет Макарова та здійснив два постріли в підлогу та двері. В цей момент, окрім дружини, в квартирі перебувала 14-річна дитина.

В подальшому чоловік встиг залишити місце свого проживання. Найближчими нарядами поліції за орієнтуванням був виявлений схожий громадянин на одній з вулиць обласного центру. При наближенні інспекторів поліції, зловмисник почав погрожувати правоохоронцям застосуванням зброї, наставляючи пістолет на одного з них.

Завдяки злагодженим та професійним діям співробітників патрульної поліції чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено зброю «ПМ» з маркуванням, один магазин, 6 набоїв калібром 9 мм. Надалі, за місцем мешкання вилучено 10 набоїв калібром 9 мм, дві гільзи, один ударник, один запобіжник та залишок однієї кулі. Усе знайдене спрямовано на експертне дослідження.

Наразі слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва Окружної прокуратури м. Суми вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та ч. 1 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області