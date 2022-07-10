В Сумах покидьок зірвав антиросійський інформаційний стенд та поширював провокаційні заклики проти військовослужбовців ЗСУ

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми 8 липня 2022 року повідомлено про підозру 34-річному жителю с. Велика Рибиця Сумського району за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, перебуваючи в м. Суми, чоловік умисно зірвав інформаційний стенд Служби безпеки України, на якому було зображено антиросійську рекламу.

Більш того, чоловік записав відео на фоні Державного прапора України та Прапора Національної Гідності, висловившись про те, що «потрібно зривати тряпку». Разом з тим у соцемережах підозрюваний поширював провокаційні заклики проти військовослужбовців Збройних Сил України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура