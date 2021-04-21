В Сумах пьяный покупатель порезал ножом продавщицу и охранника из-за замечания о маске (видео)

Злоумышленнику грозит до двух лет заключения.

В Сумах покупатель набросился с ножом на продавщицу и охранника. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что конфликт начался, когда двое нетрезвых мужчин зашли в магазин без масок. В ответ на замечание начали скандалить, а затем толкаться.

«Один из посетителей вытащил канцелярский нож. Охраннику порезал лицо, а продавщице руки», — говорится в сюжете.

УНИАН