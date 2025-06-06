В Сумах судитимуть викладача, який вчинив сексуальне насильство стосовно неповнолітньої студентки

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури направлили до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного викладача одного з місцевих навчальних закладів за фактом вчинення стосовно неповнолітньої студентки сексуального насильства та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру (ч. 3 ст. 153, ч. 2 та ч. 3 ст. 301 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2021 року, залишившись зі студенткою наодинці в одному з кабінетів, викладач вчинив проти волі дівчини дії сексуального характеру, а також намагався схилити її до статевих зносин.

Така поведінка викладача носила системний характер, він постійно приділяв дівчині надмірну увагу, зокрема, задавав непристойні питання, пропонував провести додому, намагався поцілувати тощо.

Більш того, викладач надсилав студентці на один із месенджерів відеофайли, які відповідно до висновку експерта, є продукцію порнографічного характеру.

При цьому викладачу було достеменно відомо, що дівчина є неповнолітньою.

На даний час за клопотанням слідчого та прокурора обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу працівників кіберполіції в Сумській області ДКП НПУ під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Окружної прокуратури міста Суми.

Відділ комунікації поліції Сумської області