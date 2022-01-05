В Сумах за вчинення розбою поліцейські затримали двох чоловіків

У під’їзді багатоповерхівки, двоє невідомих зловмисників, погрожуючи місцевому жителю розправою, відібрали у нього золоту каблучку та втекли з місця події.

До поліції звернувся 37-річний чоловік та повідомив, що у одному з під’їздів багатоповерхового будинку в обласному центрі двоє зловмисників, погрожуючи застосувати ніж, відібрали у нього золоту каблучку.

На місце події негайно виїхали оперативні працівники Сумського районного управління поліції. І вже досить скоро поліцейським вдалося встановити осіб, які причетні до скоєння даного злочину.

Ними виявились раніше судимі 37-річний та 32-річний місцеві мешканці.

Правоохоронці оперативно розшукали зловмисників та затримали їх в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції в Сумській області