В Сумах затримали правоохоронця, який вимагав хабар у військового

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили в Сумах офіцера військової служби правопорядку, який вимагав 30 тисяч гривень хабаря у військовослужбовця.

Чоловік запідозрив військового, який перебував у Сумах у відпустці, у порушенні адміністративного законодавства – стверджував що той був напідпитку. Він почав вимагати у нього хабар, погрожуючи притягнути військовослужбовця до відповідальності та повідомити про порушення командуванню.

Передача грошей відбулася безпосередньо в автомобілі офіцера ВСП. Фігурант зрозумів, що його дії документують працівники ДБР та намагався викинути гроші та втекти.

Проте правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

ДБР