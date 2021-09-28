В Сєвєродонецьку поліцейські врятували бабусю від онука, який погрожував їй сокирою

Жінці надано медичну допомогу. Спецпризначенці ГУНП в Луганській області затримали 26-річного чоловіка, його тимчасово направлено до медичного закладу.

Сьогодні, близько 14.20 до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що з балкону багатоповерхівки по вул. Горького благає про допомогу бабуся.

Негайно на місце події прибув наряд патрульної поліції, який побачивши, що чоловік, перебуваючи в неадекватному стані, ймовірно у стані алкогольного сп‘яніння, затягнувши до квартири літню жінку, зачинився у квартирі. Патрульні відразу доповіли про небезпечну ситуацію керівництву ГУНП.

Керівництвом було вирішено залучити до порятунку та визволення бабусі спецпризначенців. Прибувши на місце події, поліцейські побачили на балконі багатоповерхівки літню жінку, яка просила про допомогу. Бабуся вказала, що у квартирі знаходиться у неадекватному стані її онук, який погрожує вбити її. Поліцейські через балкон проникли до квартири де знешкодили молодика.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, експерти. За процесуального керівництва прокуратури вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Відділ комунікації поліції Луганської області