В Сєвєродонецьку поліцейські затримали мародера який пограбував магазин побутової техніки

Одним із завдань поліцейських, які несуть службу у складі патрульних нарядів на території міст Луганської області є боротьба з мародерством. Тож під час патрулювання поліцейські перевіряють зруйновані магазини та офіси, а також багатоквартирні будинки, де дивляться чи немає зламаних квартир.

Спілкуються з громадянами, які залишились у будинках, аби ті одразу повідомляли поліцію, у разі виявлення невідомих, які можуть ходити під’їздами.

Так, бійці батальйону «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова» в ході патрулювання м. Сєвєродонецьк виявили поблизу одного з магазинів побутової техніки чоловіка, який вирішив урізноманітнити своє життя за допомогою сучасних гаджетів.

У магазині 41-річний раніше судимий місцевий мешканець викрав два роботи-пилососи, та тримери на загальну суму близько 40 тис грн.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України «Крадіжка». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Луганської області