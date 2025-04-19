В Тернополі у вчиненні сексуальних злочинів підозрюють 20-річного іноземця

Співробітники Тернопільського районного управління встановили особу зловмисника, котрий намагався зґвалтувати двох жінок у Тернополі. Фігурантові загрожує до десяти років позбавлення волі

Перше повідомлення про злочин надійшло 12 квітня. Увечері по вулиці Микулинецькій невідомий зловмисник напав на жінку, закрив їй рот руками і став торкатися інтимних місць. Потерпілій вдалося вирватися. Зловмисник з місця події втік.

Наступного дня з повідомленням про спробу зґвалтування звернулася ще одна потерпіла. На неї невідомий зловмисник накинувся неподалік торгового закладу, що на проспекті Злуки в обласному центрі. Жертву зловмисник кинув на землю і почав стягувати одяг, однак злякався перехожого.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку та слідчі Тернопільського районного управління поліції спільно з оперативниками відділення поліції №1 міста Тернополя встановили, що до злочину причетний іноземець, 2004 року народження, котрий нещодавно приїхав до нашого обласного центру і, за попередніми даними, торгував на ринку. Мешкав на орендованій квартирі у Великій Березовиці.

Зловмисникові оголошено підозру за частиною 1 статті 153 – сексуальне насильство та частиною 3 статті 15, частиною 2 статті 152 – закінчений замах на зґвалтування Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області