В Торецке юные подонки убили и подожгли двух мужчин: им грозит пожизненный срок

В городе Торецк, Донецкая область, двое юношей, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения убили своего знакомого, и мужчину, который случайно стал свидетелем инцидента, а затем спрятали тела и после подожгли их.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает УНН.

«Досудебным расследованием установлено, что 21 августа 2021 года 16 и 18-летние жители Торецка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились на улице со знакомым. Юноши нанесли 44-летнему мужчине несколько ударов руками и ногами по всему телу, а когда он потерял сознание, оттащили к разрушенному зданию, где забросали камнями. Свидетелем происшествия стал случайный 52-летний прохожий. Чтобы мужчина их не разоблачил, злоумышленники жестоко убили его и также забросали камнями. Убедившись, что обе жертвы мертвы, парни спрятали тела под шифером и с места преступления скрылись», — говорится в сообщении.

Отмечается, что через два дня подозреваемые вернулись на место преступления и подожгли дом, в котором спрятали тела жертв.

По ходатайству Бахмутской окружной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога двум юношам, которые обоснованно подозреваются в совершении умышленного убийства двух лиц по предварительному сговору группой лиц.

В прокуратуре отметили, что максимальное наказание по указанной статье — пожизненное лишение свободы.