В центре Николаева киллер стрелял в мужчину, подсев к нему автомобиль

В Николаеве в четверг, 20 мая, на улице Адмиральской неизвестный мужчина подсел к местному жителю в автомобиль и несколько раз выстрелил в него из пистолета.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в полиции.

Как сообщил собеседник ПН, мужчина в одежде с капюшоном и в медицинской маске сел в автомобиль Артура А.. Злоумышленник достал пистолет с глушителем и направил в лицо мужчине. Последний попытался выбить оружие, однако во время борьбы киллер смог совершить несколько выстрелов по ногам мужчины. После стрелок скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший сумел добраться до больницы, а медики в свою очередь вызвали сотрудников полиции. Прибывшим правоохранителям мужчина заявил, что сам по неосторожности несколько раз выстрелил себе по ногам, а после выбросил пистолет в реку.

В автомобиле пострадавшего были найдены гильзы от пистолета Макарова.

В ГУ Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили факт огнестрельного ранения, а также отметили, что мужчина заявил, что якобы сам причинил себе ранения по неосторожности.

В полиции предварительно квалифицировали факт случившегося по части 1 статьи 128 Уголовного кодекса Украины («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение»). Обстоятельства произошедшего выясняются.