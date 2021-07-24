В центре Николаева неизвестные отобрали у водителя Ford 85 тысяч долларов

В пятницу, 23 июля, около 17:10 на светофоре по улице Декабристов в районе пересечения с проспектом Центральным неизвестные лица в масках разбили стекло автомобиля Ford, распылили газ в лицо водителю и отобрали сумку с деньгами.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП а Николаевской области.

Сейчас в действие введена специальная полицейская операция для поиска и задержания нападавших, которые скрылись на автомобиле Ford Mondeo темно-синего цвета, государственный номер ВЕ8149СК, но его могут поменять.

«Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении авто злоумышленников или любыми другими сведениями об обстоятельствах указанного преступления, которые могут быть полезными в расследовании, сообщить в отделение полиции №1 Николаевского районного управления (Центральный ОП) ул. Декабристов, 8 или по тел. (0512) 53-12-71, 102», — сообщили в полиции.

По информации «Преступности.НЕТ» в областной прокуратуре, нападавшие отобрали 85 тысяч долларов США. Что касается пострадавшего, то это местный бизнесмен Николай К. Он занимается торговлей одеждой и мебелью.