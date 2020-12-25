В центре Запорожья задержали девицу с десятками «наркозакладок» в сумке (фото)

В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области, 22 декабря, около 14 часов, полицейские на улице Победы остановили женщину, которая заметно нервничала и пыталась избежать общения с полицейскими.

При поверхностной проверке из ее сумки сотрудники полиции изъяли 2 свертка с изоляционной ленты, в которых находились 64 свертка меньшего размера с неизвестным наркотическим веществом.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Позже, во время экспертизы было установлено, что зип-пакеты содержат психотропное вещество« PVP », которое злоумышленница хотела сбывать в Запорожье. По ценам «черного рынка» стоимость изъятых психотропных составляет около 17 000 гривен.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. // Актуально