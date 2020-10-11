В центрі Києва іноземці, рухаючись на автівках, влаштували стрілянину

В центрі Києва більше десятка іноземців, рухаючись у колоні авто з іноземною символікою, здійснили серію пострілів у повітря.

Про це у Facebook повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Сьогодні близько 17-ї години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у центрі столиці рухається колона авто із символікою інших держав та чути постріли. На виклик відразу відреагували правоохоронці та колона автомобілів була зупинена у сусідньому районі столиці», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 6 автівок поліцейські зупинили у Солом’янському районі столиці. У них перебувало 14 осіб — всі вони громадяни іншої держави.

«За попередньою інформацією, рухаючись по вулиці Грушевського, невідомі здійснили декілька пострілів. Наразі, правоохоронці на місці події знайшли 4 стріляні гільзи. Внаслідок подї ніхто не постраждав», — повідомили в поліції Києва.

За фактом стрілянини Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. // LB.ua