В Турции застрелили вора в законе Лоту Гули

В Лота Гули стрелял другой представитель криминального мира

В Турции расстреляли азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, известного по прозвищу Лота Гули. В него стрелял другой представитель криминального мира.

Об этом сообщает Haqqin.az.

Как сообщается, инцидент произошел в Анталии, когда азербайджанец, известный под псевдонимом «Хан» совершил четыре выстрела из пистолета в Надира Салифова. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице. По информации издания, злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

Напомним, в начале июля в Одессе правоохранители разоблачили организованную группировку «Лоту Гули», в которую входили более 10 человек и которая занималась разбоями и похищением людей.

Кроме того, 12 августа Служба безопасности Украины задержала еще двух участников банды «Лоту Гули». // РБК-Украина