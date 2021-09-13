В Тячеві затримали зловмисника, який поранив ножем співмешканця сестри

Поліцейські Тячева встановлюють обставини побутового конфлікту між двома місцевими жителями, внаслідок якого одного з них госпіталізовано. Зловмисника, який спричинив ножове поранення, затримано у процесуальному порядку

Вчора, 12 вересня, до поліції надійшло повідомлення від жительки міста Тячів про те, що між її братом та співмешканцем виникла конфліктна ситуація, в результаті якої останній отримав ножове поранення.

Оперативно прибувши за викликом поліцейські з’ясували, що під час словесної перепалки між 34-річним та 36-річним жителями Тячева, останній схопив ножа та вдарив ним опонента. Потерпілого, з проникаючим пораненням черевної порожнини госпіталізовано до реанімаційного відділення.

З місця події правоохоронці вилучили ніж, який є знаряддям злочину. Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. У суді слідчі клопотатимуть про тримання фігуранта під вартою без можливості внесення застави.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області