В убивстві своєї новонародженої дитини підозрюють жительку Миргородського району

За процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури 34-річній жительці Миргородського району повідомлено про підозру в умисному вбивстві матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України).

За даними слідства, 31 січня цього року вранці жінка за місцем проживання народила хлопчика. Після пологів вона накидала на новонародженого мокрий одяг, чим обмежила немовляті доступ повітря. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала внаслідок асфіксії.

Встановлено, що жінка є багатодітною матір’ю, на відповідному обліку у зв’язку з вагітністю не перебувала. Також на момент настання пологів вона мала можливість звернутися до медичного закладу, проте свідомо цього не зробила.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури