В училищі на Вінниччині чоловіки з’ясовували стосунки зі стріляниною

В Козятинське залізничне училище прийшов чоловік на «розборки» до викладача фізичного виховання.

За інформацією поліції, 50-річний козятинчанин прийшов в училище з’ясовувати стосунки з чоловіком, який там працює. Виник конфлікт, який переріс у бійку.

Намагаючись захиститись, потерпілий з травматичного пістолета, на який в нього є дозвіл, кілька разів вистрілив у нападника. «Гість» відібрав зброю у потерпілого, також кілька разів вистрілив і втік. Зловмисника поліцейські затримали відразу після вчинення злочину.

За неофіційними даними, 50-річний та 41-річний чоловіки конфліктують уже декілька місяців. Одного дня вони домовились про зустріч, на яку молодший не прийшов. П’ятидесятирічний чоловік ображений такою поведінкою свого візаві пішов з’ясовувати стосунки до нього на роботу.

На щастя, дорослим вистачило здорового глузду з’ясовувати стосунки в закритому від дітей приміщенні. Після інциденту один чоловік пішов своїми ногами, в той час як другому учаснику бійки знадобилася допомога медиків. // Вартові еспресо