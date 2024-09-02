В ухиленні від сплати 43,8 млн. податків підозрюють колишнього директора підприємства

Прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора приватного підприємства, яке спеціалізувалось на оптовій торгівлі м’ясом та м’ясними продуктами.

Йому інкриміновано умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що підприємство у податковій звітності відобразило придбання м’яса та м’ясної продукції, яка в подальшому не була використана в господарській діяльності.

Це дало змогу скористатись безпідставно сформованим податковим кредитом з ПДВ та, як наслідок, ухилитись від сплати податку на суму 43,8 млн грн.

За клопотання прокурорів на майно обвинуваченого та пов’язаних осіб накладено арешт орієнтовною вартістю 45 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективами ТУ БЕБ у Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура