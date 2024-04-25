В ухиленні від сплати ПДВ майже на ₴9 млн. підозрюють директорку товариства

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці товариства за фактом ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, впродовж декількох років підозрювана ухилилась від сплати майже 9 млн грн податку на додану вартість.

Очолювана нею компанія надавала державним і комунальним підприємствам послуги з ремонту й обслуговування житлових споруд та прибудинкових територій. Після надходження бюджетних коштів на рахунки товариства, вона не відображала господарські операції в податковій звітності.

Надалі підозрювана придбала у столиці об’єкт нерухомості за кошти, одержані внаслідок несплати податку.

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура