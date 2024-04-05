В ухиленні від сплати ПДВ на суму понад 8 млн. підозрюють директорку підприємства на Київщині

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці приватної будівельної компанії за фактом ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України).

За даними слідства, директорка підприємства співпрацювала з державними та комунальними підприємствами, яким надавала послуги з ремонту житлових споруд та прибудинкових територій.

У період з грудня 2021 по червень 2023 року жінка умисно ухилилась від сплати податків, чим спричинила матеріальну шкоду держбюджету на понад 8 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура