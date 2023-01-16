В ухиленні від сплати податків на суму понад ₴270 млн. підозрюють гендиректора тютюнової компанії

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру генеральному директору компанії – найбільшого дистриб’ютора тютюнових виробів в Україні в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, компанією упродовж 2020 року та першого півріччя 2021 року документально відображено реалізацію тютюнових виробів на адресу трьох підприємств із ознаками фіктивності на загальну суму 1,17 млрд грн. Насправді реального продажу продукції не відбулося.

У подальшому ці підприємства з ознаками фіктивності у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та, палива.

Таким чином керівник компанії умисно ухилився від сплати до державного бюджету податку на прибуток та акцизного податку на загальну суму понад 270 млн грн.

Правоохоронцями проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями розташування офісних приміщень компанії, проживання генерального директора, інших службових осіб компанії.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших співучасників кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс генпрокурора