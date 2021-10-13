В Украине для лохов продавали «магнит-античип» для «безопасной вакцинации» (фото)
Автор объявления говорит, что античип «намагничен потоками структурированной воды».
В Украине мошенники начали продавать «магнит-античип», который якобы обеспечит владельцу безопасную вакцинацию от коронавируса.
Скриншоты объявлений на OLX появились в социальных сетях.
В одном из них говорится, что «античип» поможет вакцинироваться без риска для здоровья.
Цены варьируются от 129 до 190 гривен.
«Магнит для обезвреживания чипа при вакцинации: намагниченный потоками структурированной воды, позволяет принимать вакцины без риска для здоровья, простой и безопасный в использовании», — говорится в сообщении.
Сейчас объявления на платформе недоступны.
Неизвестно, успели ли их авторы продать кому-то «магниты-античипы».
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