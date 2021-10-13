В Украине для лохов продавали «магнит-античип» для «безопасной вакцинации» (фото)

Автор объявления говорит, что античип «намагничен потоками структурированной воды».

В Украине мошенники начали продавать «магнит-античип», который якобы обеспечит владельцу безопасную вакцинацию от коронавируса.

Скриншоты объявлений на OLX появились в социальных сетях.

В одном из них говорится, что «античип» поможет вакцинироваться без риска для здоровья.

Цены варьируются от 129 до 190 гривен.

«Магнит для обезвреживания чипа при вакцинации: намагниченный потоками структурированной воды, позволяет принимать вакцины без риска для здоровья, простой и безопасный в использовании», — говорится в сообщении.

Сейчас объявления на платформе недоступны.

Неизвестно, успели ли их авторы продать кому-то «магниты-античипы».

УНИАН