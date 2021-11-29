В Украине таки начали расследовать попытку «переворота», о которой заявил Зеленский

Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват государственной власти.

Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

“Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины — по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что о ходе расследования будет сообщено позже.

26 ноября во время общения с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет информацию о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием «представителей России». Кремль опроверг слова Зеленского об участии России в возможном госперевороте в Украине.

Кроме того, журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер сообщил в Twitter, что государственный переворот в Украине якобы планировали сотрудник ФСБ и трое находящихся в оккупированном Крыму перебежчиков МВД Украины. Среди них упоминалось и имя Эдуарда Федосова. Об этом журналисту рассказал собеседник, близкий к президенту Зеленскому.

В этом списке фигурировал бывший заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины и бывший высокопоставленный чиновник МВД Василий Грицак. Однако последний опроверг информацию об участии в мятеже. По его словам, в настоящее время он проживает в Киевской области.