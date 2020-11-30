В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии

С начала года в Украине полиция зарегистрировала более 170 тысяч заявлений и сообщений по поводу домашнего насилия, больше всего — от женщин.

Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Департамента информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

«За 10 месяцев 2020 года органами Национальной полиции зарегистрировано 174 386 заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием, из них 150 088 — подано взрослыми лицами женского пола, 21 174 — взрослыми лицами мужского пола и 3 124 детьми (до 18 лет)», — говорится в ответе на запрос.

Кроме того, сообщается, что за 10 месяцев этого года составлено 110 364 протоколов об административных правонарушениях за совершение домашнего насилия.