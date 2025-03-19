В Україні вирок отримав молдовський митник, який допомагав українському колезі з хабарами

Ренійський районний суд Одеської області визнав громадянина Молдови винним у пособництві в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 17 березня.

Обвинувачений працював старшим інспектором митного пункту «Джурджулешти 2» Південного митного офісу Митної служби Республіки Молдова.

Зʼясувалося, шо він був пособником головного державного інспектора відділу митного оформлення №4 митного поста «Придунайський» Одеської митниці.

4 липня 2024 року на пункті пропуску «Рені» український митник отримав 5800 доларів за нестворення штучних перешкод при вивезенні з території України 50 одиниць комплектуючих до мобільних телефонів, без надання документів, що визначають вартість товару. 24 липня цей же митник одержав ще 5 тисяч доларів за вивезення з України 50 одиниць комплектуючих до мобільних телефонів.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Громадянин Молдови визнав себе винним у пособництві і зобовʼязався співпрацювати у розкритті злочину, щиро каявся.

Сторони домовилися про умовне покарання.

Суд затвердив угоду і призначив 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 2 роки.